Тело женщины нашли в фургоне на юге Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Тело женщины обнаружили в багажнике фургона на юге Москвы. Об этом m24.ru сообщили в столичном главке МВД.

Труп нашли в воскресенье ночью в фургоне возле дома №12 по Черноморскому бульвару. Как добавляет пресс-служба СК по Москве, патрульные полицейские обратили внимание на припаркованную газель, в которой находились двое мужчин. Проверив кузов, сотрудники обнаружили тело женщины.

На трупе сотрудники правоохранительных органов не нашли следов насильственной смерти. В дальнейшем следователи установили личность женщины. Ей оказалась 51-летняя жительница района, ведущая асоциальный образ жизни.

По предварительным данным, смерть пострадавшей наступила около недели назад. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В данный момент проводится проверка, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении дела.