Орхан Зейналов признался в убийстве жителя Бирюлево Егора Щербакова

Фото: ИТАР-ТАСС

Орхан Зейналов в ходе допроса признался правоохранительным органам в убийстве Егора Щербакова. Следователи СКР готовят ходатайство об аресте подозреваемого в убийстве жителя Бирюлево, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам представителям СК Владимира Маркина, Зейналов дал показания по обстоятельствам убийства и сообщил, что именно он нанес удар ножом Егору Щербакову. Кроме того, "есть достаточно улик и данных о причастности Зейналова к совершенному преступлению и достаточно профессионализма, чтобы в кратчайшие сроки придать им статус доказательств, которые будут положены в основу обвинения".

Между тем подозреваемому пришлось приставить переводчика – как выяснилось, Проживший 10 лет в России Зейналов "забыл русский язык". Кроме того, переводятся на его родной язык все процессуальные документы, в том числе и материалы, которые будут направлены в суд в обоснование ареста.

Кстати, в 2011 году Зейналов уже был осужден Нагатинским районным судом Москвы по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и приговорен к году лишения свободы и трем годам лишения права управлять транспортным средством.

Напомним, убийство москвича Егора Щербакова, ставшее причиной массовых беспорядков в Западном Бирюлеве, произошло в ночь на 10 октября.

Молодой человек возвращался домой со своей девушкой, когда проходивший мимо мужчина начал оскорблять девушку и затем нанес Щербакову несколько смертельных ударов ножом. Подозреваемый с места преступления скрылся.

Во вторник, 15 октября, сотрудники полиции задержали в Подмосковье предполагаемого убийцу Щербакова. Им оказался уроженец Азербайджана Орхан Зейналов. Вечером того же дня подозреваемого доставили в Москву. В неофициальных разговорах с оперативниками он признал свою вину.