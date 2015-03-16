Третьему фигуранту дела об убийстве Немцова предъявили обвинение

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Третьему фигуранту дела об убийстве Бориса Немцова – Хамзату Бахаеву – предъявлено обвинение, передает МИА "Россия сегодня".

По данным адвоката, подозреваемый обвиняется по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Свою вину Бахаев не признает.

Ранее следователи предъявили обвинение Зауру Дадаеву и Анзору Губашеву, причем первый признал вину. Еще один подозреваемый в убийстве покончил жизнь самоубийством – он подорвал себя гранатой.

Обвинение пятому и шестому фигурантам – Шагиду Губешеву и Тамерлану Эскерханову – будет предъявлено в скором времени.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными.

3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Убийство вызвало большой общественный резонанс, к расследованию подключились лучшие криминалисты Следственного комитета России. Отрабатываются различные версии случившегося, одной из которых является заказное убийство.