Третьему фигуранту дела об убийстве Немцова предъявили обвинение

Фото: ТАСС/Федор Савинцев
Третьему фигуранту дела об убийстве Бориса Немцова – Хамзату Бахаеву – предъявлено обвинение, передает МИА "Россия сегодня".
По данным адвоката, подозреваемый обвиняется по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Свою вину Бахаев не признает.
Ранее следователи предъявили обвинение Зауру Дадаеву и Анзору Губашеву, причем первый признал вину. Еще один подозреваемый в убийстве покончил жизнь самоубийством – он подорвал себя гранатой.
Обвинение пятому и шестому фигурантам – Шагиду Губешеву и Тамерлану Эскерханову – будет предъявлено в скором времени.
Ссылки по теме
- В Чечне подорвался на гранате подозреваемый в убийстве Бориса Немцова
- Двум подозреваемым в убийстве Немцова предъявлено обвинение
Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными.
3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Убийство вызвало большой общественный резонанс, к расследованию подключились лучшие криминалисты Следственного комитета России. Отрабатываются различные версии случившегося, одной из которых является заказное убийство.