15 октября 2013, 13:39

Происшествия

Подозреваемый в убийстве Щербакова объявлен в розыск на родине - МВД

Орхан Зейналов Захит оглы. Кадр камеры видеонаблюдения. Фото: ИТАР-ТАСС

Подозреваемый в убийстве жителя Западного Бирюлева уроженец Азербайджана разыскивается на родине за совершение аналогичного преступления. Об этом сообщил глава столичной полиции Анатолий Якунин в ходе заседания правительства Москвы.

По словам Якунина, правоохранительные органы Азербайджана сообщили, что предполагаемый убийца Егора Щербакова разыскивается на родине. Там его также подозревают в совершении убийства.

Напомним, убийство жителя района Западное Бирюлево Егора Щербакова произошло в ночь с 9 на 10 октября и стало причиной массовых беспорядков.

Молодой человек возвращался домой со своей девушкой, когда у него возник конфликт, предположительно с выходцем из Азербайджана. Мужчина нанес Щербакову удар ножом, от которого пострадавший скончался на месте происшествия. Подозреваемый с места преступления скрылся.

У полиции есть основания полагать, что к убийству Щербакова причастен уроженец Азербайджана Орхан Зейналов Захит оглы. Он жил в Москве в съемной квартире, но последние несколько дней по своему временному месту жительства не появлялся.

Сюжет: Дело об убийстве Егора Щербакова
следствие Анатолий Якунин преступления Егор Щербаков

