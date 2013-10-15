Тело профессора института гражданской авиации обнаружено в ЮЗАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Тело профессора Московского института гражданской авиации обнаружено в его собственной квартире, расположенной на юго-западе столицы. Накануне в полицию обратилась родственница погибшего, заявив, что мужчина долго не выходит с ней на связь.

Правоохранители, вскрывшие дверь жилого помещения, обнаружили в квартире беспорядок. На шее у погибшего профессора было полотенце. Медики зафиксировали признаки механической асфиксии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.