15 октября 2013, 08:47

Происшествия

Тело профессора института гражданской авиации обнаружено в ЮЗАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Тело профессора Московского института гражданской авиации обнаружено в его собственной квартире, расположенной на юго-западе столицы. Накануне в полицию обратилась родственница погибшего, заявив, что мужчина долго не выходит с ней на связь.

Правоохранители, вскрывшие дверь жилого помещения, обнаружили в квартире беспорядок. На шее у погибшего профессора было полотенце. Медики зафиксировали признаки механической асфиксии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

следствие квартиры трупы профессор чп

