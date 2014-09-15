В Подмосковье поезд насмерть сбил 11-летнего мальчика

Фото: ИТАР-ТАСС

В Раменском районе Подмосковья под колесами поезда поезда погиб 11-летний ребенок. Мальчик переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

По данным следствия, перед трагедией школьник гулял возле станции "Фабричная" Казанского направления МЖД со своими друзьями. Ребята катались на велосипедах.

Около 17.00 дети решили перейти пути, причем один из них отправился к надземному переходу, а другой, слушая музыку в наушниках, начал пересекать дорогу в неположенном месте.

Мимо станции в это время двигался скорый поезд Москва - Пенза, машинист которого заметил мальчика на путях и затормозил. Однако из-за большой скорости избежать трагедии не удалось. Ребенок попал под колеса поезда. От полученных травм он скончался на месте.