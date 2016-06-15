Прокуратура повторно потребует арестовать участников гонки на Gelandewagen

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Требование прокуратуры об аресте участников гонки на внедорожнике по Москве будет направлено в следственные органы повторно, сообщает "Интерфакс".

После первого требования прокуратуры в главном следственном управлении СК по Москве заявили, что не будут ходатайствовать об аресте фигурантов громкого дела.

"После получения письменного ответа от следственных органов в ГСУ СК по Москве будет направлено новое требование на уровне руководства прокуратуры города о необходимости заключения под стражу фигурантов уголовного дела", – рассказал источник в правоохранительных органах.

Сейчас все фигуранты находятся под подпиской о невыезде. В надзорном ведомстве ранее заявили, что такая мера пресечения позволяет им оказывать давление на свидетелей и уничтожать вещественные доказательства. Также в прокуратуре считают, что обвиняемые могут скрыться за границей.

Накануне сыну вице-президента "Лукойла" Руслану Шамсуарову и двум его знакомым – Абдувахобу Маджидову и Виктору Ускову – предъявили обвинение по статьям "Угроза применения насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти".

По данным следствия, 22 мая Маджидов, Шамсуаров и Усков грубо нарушали правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen. Молодые люди на двух машинах рассекали по дороге, нарушая ПДД на виду у сотрудников полиции. Затем они пытались скрыться от инспекторов, пересекая сплошные полосы на высокой скорости, выезжая на тротуары и газоны.

Сначала две машины Mercedes без номерных знаков около 4 часов утра проехали мимо поста на Ленинском проспекте, в сторону области. Они не остановились по требованию полиции. Вскоре одна из машин начала возвращаться и полицейские начали ее преследовать. За рулем автомобиля был Абдувахоб Маджидов, который в данный момент не работает и не учится. Ранее он был лишен водительских прав, но сел за руль, потому что его друг находился в состоянии алкогольного опьянения. В суде Маджидов признал свою вину. По его словам, на нарушение его спровоцировали друзья.