На сбившего инспектора ДПС водителя завели уголовное дело

В отношении водителя, который накануне сбил и протащил на капоте сотрудника ДПС, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного управления СКР.
Дело заведено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", мужчине может грозить до пяти лет колонии. Ему уже предъявлено обвинение.
Напомним, ДТП произошло 12 ноября на улице Петровка около 11:00. Водитель грубо нарушил ПДД и сбил сотрудника полиции, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в медучреждение с переломом ноги.
Для поимки предполагаемого виновника в городе был введен план "Перехват", правоохранители искали коричневую Honda Civic.
Позже полицейские установили личность подозреваемого и связались с водителем, он пообещал явиться в отделение добровольно.