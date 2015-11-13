Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября 2015, 09:36

Происшествия

На сбившего инспектора ДПС водителя завели уголовное дело

На сбившего автоинспектора водителя завели уголовное дело

В отношении водителя, который накануне сбил и протащил на капоте сотрудника ДПС, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

Дело заведено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", мужчине может грозить до пяти лет колонии. Ему уже предъявлено обвинение.

Напомним, ДТП произошло 12 ноября на улице Петровка около 11:00. Водитель грубо нарушил ПДД и сбил сотрудника полиции, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в медучреждение с переломом ноги.

Для поимки предполагаемого виновника в городе был введен план "Перехват", правоохранители искали коричневую Honda Civic.

Позже полицейские установили личность подозреваемого и связались с водителем, он пообещал явиться в отделение добровольно.

следствие уголовные дела водители Петровка

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика