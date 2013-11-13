Участник ДТП под Подольском подозревается в подделке трудового патента

Грачья Арутюнян. Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи МВД подозревают Грачья Арутюняна, предполагаемого виновника аварии с участием автобуса в подмосковном Подольске, в подделке патента на разрешение трудовой деятельности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, дело о фальшивых документах и смертельное ДТП объединили в одно производство.

Напомним, в субботу, 13 июля, в Троицком округе произошла крупная авария - рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате погибли 18 человек, 45 пострадали.

Авария произошла около села Ознобишино. По предварительным данным, водитель грузовика КАМАЗ, груженого щебнем, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил пассажирский автобус Liaz, следовавший из Подольска в поселок Жохово.

От удара автобус, в котором находилось 68 человек, разорвало на две части, почти все 12 кубометров щебня высыпались в салон.

Позже Грачья Арутюнян признал свою вину. Он рассказал, что умышленно совершил опасный маневр.

По словам подозреваемого, он решил выехать на встречную полосу движения, чтобы избежать столкновения с машинами на перекрестке. При этом у грузовика отказали тормоза. Тогда Арутюнян резко вывернул руль и опрокинул многотонную машину.