Следователи оценили жилье сестры Сердюкова в 700 миллионов рублей

Анатолий Сердюков. Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках дела "Оборонсервиса" следователи проверили стоимость имущества, приобретенного сестрой экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Галиной Пузиковой и главой департамента имущественных отношений Минобороны Евгенией Васильевой.

По данным полиции, при доходе сестры бывшего министра в 240 тысяч рублей за год стоимость приобретенного ей жилья превышает 700 миллионов рублей.

Пузикова является владелицей трех квартир в Молочном переулке, расположенным на "золотой миле" – участке земли между улицами Пречистенка и Остоженка. Суммарная площадь жилья составляет почти 600 квадратных метров, также в элитном доме есть фитнес-зал, бассейн и сауна.

В этом же доме находится пятикомнатная квартира площадью 192 квадратных метра, принадлежавшая Васильевой, пишет газета "Известия".

Следователи проверяют обстоятельства покупки недвижимости, происхождение миллионов у сестры Сердюкова и факт уплаты налогов.

Галина Пузикова владеет несколькими фирмами, зарегистрированными в начале 2000-х годов, тремя элитными квартирами в Санкт-Петербурге, тремя коттеджами в Подмосковье и несколькими автомобилями.

Ее муж, Валерий Пузиков, за 2011 год задекларировал доход в 82 миллиона рублей. Он владеет 10 квартирами в Москве, Санкт-Петербурге и Анапе, 12 участками земли, четырьмя жилыми домами, пятью гаражами, 20 объектами недвижимости в Санкт-Петербурге, 18 автомобилями, катером, четырьмя моторными лодками, двумя мотоциклами, снегоходом, двумя тракторами и бульдозером.

Напомним, Следственный комитет возбудил пять уголовных дел по фактам мошенничества при реализации имущества ОАО "Рособоронсервис", подконтрольного Министерству обороны. Президент России Владимир Путин отправил за это в отставку главу военного ведомства Анатолия Сердюкова.