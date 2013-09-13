В отношении водителя, сбившего полицейского, возбудили уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

В отношении 20-летнего молодого человека, который накануне совершил наезд на полицейского, возбудили уголовное дело. Его действия квалифицировали по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

По данным следствия, 12 сентября на Смоленской площади водитель Toyota Avensis в момент проверки документов закрылся в машине, проигнорировал требования сотрудников правоохранительных органов и нажал на газ. В этот момент один из полицейских преграждал ему путь, но молодой человек проигнорировал это.

Тронувшись, он фактически сбил сотрудника полиции. От удара полицейский упал на капот и попытался на нем удержаться, однако подозреваемый лишь увеличил скорость. В итоге потерпевший упал на проезжую часть и был доставлен в медицинское учреждение.

Подозреваемый скрылся, но спустя некоторое время был задержан. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что по подозрению в наезде на полицейского задержали экс-замглавы Росимущества Эдуарда Адашкина и его 20-летнего сына. При этом установить, кто из них был за рулем в момент наезда, не удавалось.