Следствие попросило арестовать Шакро Молодого

В среду суд выбирает меру пресечения для вора в законе Шакро Молодого

Следствие попросило заключить под стражу криминального авторитета Захария Калашова, известного по прозвищу Шакро Молодой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Москвы.

По версии следствия, члены группировки Шакро Молодого выступили в силовом конфликте на стороне дизайнера Фатимы Мисиковой, которая требовала от владелицы ресторана на Рочдельской улице Жанны Ким 8 миллионов рублей за дизайнерские услуги. Ким, в свою очередь, обратилась за помощью к бывшему сотруднику полиции Эдуарду Буданцеву. Между группами Шакро и Буданцева 14 декабря 2015 года произошел конфликт с перестрелкой.

В конфликте принимали участие 10 человек. В результате стрельбы в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин, двое из них впоследствии скончались.

В рамках расследования данного уголовного дела Пресненский суд арестовал 24-летнего оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела МВД России по Пресненскому району Ильдара Шакирова и 29-летнего участкового уполномоченного полиции Пресненского района Рената Зиннатулина. Им, как не предотвратившим конфликт, предъявлены обвинения по статье "Халатность".

Неоднократно судимый в РФ вор в законе Захарий Калашов был арестован в 2008 году в Испании, признан виновным в отмывании преступных доходов и осужден. Выдачи Шакро Молодого добивалась Грузия, где он заочно осужден на 18 лет за убийство. После освобождения из мест лишения свободы Калашов вернулся в Россию.