Бывшего учителя школы № 57 заочно арестовали

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Бывший учитель московской школы № 57 Борис Меерсон заочно арестован по обвинению в надругательстве над несовершеннолетним, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд оставил в силе ранее вынесенное решение, отклонив жалобу адвоката. Сам фигурант находится за границей и объявлен в розыск.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2010 года Меерсон и его знакомая Мария Немзер в квартире на западе Москвы неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении мальчика, на тот момент не достигшего 16-летнего возраста.