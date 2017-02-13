Бывшего учителя школы № 57 заочно арестовали

Фото: ТАСС/Юрий Машков
Бывший учитель московской школы № 57 Борис Меерсон заочно арестован по обвинению в надругательстве над несовершеннолетним, сообщает РИА Новости.
Таким образом, суд оставил в силе ранее вынесенное решение, отклонив жалобу адвоката. Сам фигурант находится за границей и объявлен в розыск.
По версии следствия, с апреля по декабрь 2010 года Меерсон и его знакомая Мария Немзер в квартире на западе Москвы неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении мальчика, на тот момент не достигшего 16-летнего возраста.
Директор школы Сергей Менделевич заявил, что в школе создадут общественный совет для выяснения обстоятельств возможных нарушений этики преподавателями, а сам покинул свой пост. Его сменил Андрей Тверской, ранее возглавлявший лицей № 1581.