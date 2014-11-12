По факту убийства бизнесмена в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев

По факту убийства предпринимателя в Щелковском районе Московской области возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба управления СКР по Подмосковью.

Дело возбуждено по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". В ходе осмотра места происшествия изъято 13 гильз.

Следствие рассматривает различные версии убийства, в том числе связанные с бизнесом потерпевшего. По некоторым данным, убитый был совладельцем компаний, занимавшихся рекламой, а также деятельностью в области радиовещания, телевидения и проката кино.

Напомним, что убийство произошло во вторник, 11 ноября, вечером в районе поселка Загорянский. Бизнесмен находился в своем автомобиле с женой. Женщина жива, она находится в состоянии шока. По данным источника в правоохранительных органах, стрелявший скрылся на автомобиле "Ниссан".