Артисты Большого театра готовят открытое письмо в защиту Дмитриченко

Артисты ГАБТ встали на защиту подозреваемого в нападении на Филина

Артисты Большого театра намерены опубликовать открытое письмо в защиту солиста Павла Дмитриченко. Именно его следствие считает одним из главных подозреваемых в нападении на худрука балета Сергея Филина.

В своем послании они обращаются к президенту и правительству России, попечительскому совету Большого театра, театральной общественности и средствам массовой информации.

Артисты недоумевают, почему предварительные данные следствия порой преподносятся в СМИ как окончательные результаты расследования.

Письмо уже подписали более 150 сотрудников ГАБТ. При этом подписавшие это письмо утверждают, что они не отворачиваются от Филина.

Напомним, 7 марта Таганский суд удовлетворил ходатайство об аресте ведущего солиста Большого театра Павла Дмитриченко. На заседании суда он заявил, что полностью отрицает свою вину. Однако ранее полиция сообщала о том, что задержанные фигуранты уголовного дела написали явку с повинной.

Подозреваемым в нападении на Сергея Филина предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Солисту Большого театра Павлу Дмитриченко, а также Юрию Заруцкому и Андрею Липатову грозит до 12 лет лишения свободы.

Нападение на Сергея Филина произошло поздно вечером 17 января – неизвестный плеснул кислотой в лицо худруку балета ГАБТ. Народный артист России был госпитализирован с ожогами третьей степени. Сейчас Филин проходит лечение в Германии.