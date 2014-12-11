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МО

11 декабря 2014, 10:39

Возбуждено уголовное дело по факту убийства владельца кафе в Лыткарине

следствие убийство Лыткарино мо бизнесмен возбуждение дела

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Лыткарине 46-летнего владельца кафе "Очаг", сообщает пресс-служба управления СК по Московской области.

10 декабря неизвестный четыре раза выстрелил в подходившего к своей машине местного жителя. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлено, что потерпевший являлся директором кафе и был ранее судим. По некоторым сведениям, убитый являлся криминальным авторитетом.

В ходе осмотра места происшествия криминалисты обнаружили две гильзы и деформированную пулю. Вероятно, что в мужчину стреляли с близкого расстояния из пистолета Макарова или его аналогов.

Ранее M24.ru сообщало, что при убитом остался кошелек с крупной суммой денег, а также дорогие часы и ювелирные украшения, поэтому преступление может носить заказной характер.

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