Полиция Камбоджи задержала Сергея Полонского

Сергей Полонский. Фото: ИТАР-ТАСС

Бизнесмена Сергея Полонского, разыскиваемого Интерполом за мошенничество на 5,7 миллиарда рублей, задержала полиция Камбоджи.

Как сообщает телеканал "Москва 24", спецслужбы страны провели операцию в ночь на 11 ноября. Недавно Полонский опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, где со своим адвокатом обсуждают с заместителем министра МВД Камбоджи некое соглашение. За свои услуги чиновник готов принять от бизнесмена только наличные.

"Пока официального подтверждения этой информации у меня нет, я жду ее либо от доверителей, либо от официальных властей. Как только это подтвердится либо опровергнется, тогда мы будем уже корректировать: либо мне вылетать в Камбоджу, либо решать вопрос о снятии объявления Полонского в Интерпол", - сообщил каналу адвокат бизнесмена Александр Карабанов.

Ранее правоохранительные органы были готовы отменить Полонскому арест, но главным условием было личное присутствие бизнесмена в России. При этом в МВД так и не получили никаких официальных прошений от экс-главы "Миракс Групп".

Напомним, Сергей Полонский обвиняется в хищении 5,7 миллиарда рублей, выделенных дольщиками на строительство жилого комплекса "Кутузовская миля". Пострадавшими от его действий признаны более 80 человек. По версии следствия, подконтрольная Полонскому компания получила от вкладчиков деньги, после чего заморозила строительство. Впоследствии руководство компании инициировало ее банкротство и ликвидацию.