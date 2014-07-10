Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

10 июля 2014, 16:58

Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева не признала вину

следствие суды хищения Оборонсервис Евгения Васильева уголовные расследования

Пресненский суд отказал Васильевой в отсрочке процесса до осени

Экс-глава департамента имущественных отношении Минобороны России Евгения Васильева не признала свою вину в суде, сообщает в четверг, 10 июля, Агентство "Москва".

"Я не совершала никаких хищений, не превышала своих полномочий, я не легализовывала денежные средства, не создавала преступную группу и не привлекала в нее лиц, которые являются подсудимыми. Нет никаких потерпевших, нет никакого материального ущерба, уголовное дело заведено, чтобы опорочить Минобороны, и у следствия ничего не получилось. Я заявляю о своей невиновности по всем статьям", - заявила в суде Васильева.

Ранее Пресненский суд продлил срок домашнего ареста Васильевой на полгода, до 23 декабря.

Добавим, что фигурантка дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева прочитала журналистам свои стихи во время 45-минутного перерыва в заседании в Пресненском суде Москвы. Подсудимая выбрала для прочтения стихотворение о заключенной в неволю птице.

Евгения Васильева прочла свои новые стихи в перерыве заседания суда

"Птицу в клетке заперли, крылья погубили, тяжесть нацепили, под замок закрыли. И свободно птица больше не летает, трепетно отныне птица увядает", - декламировала Васильева.

При этом она добавила, что на эти стихи уже написана песня.

Во время общения с журналистами она также пригласила всех желающих на выставку своих картин "Страсти по Евгении".

Напомним, Васильеву обвиняют в том, что она, используя свое служебное положение, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество, принадлежащие компании "Оборонсервис", после чего организовывала их продажу по заведомо заниженной цене.

Экс-чиновница Минобороны также обвиняется в получении нескольких миллионов рублей наличными "от доверенных лиц, отвечающих за легализацию похищенных денежных средств". Общий ущерб от действий Васильевой оценили в 3 миллиарда рублей. Все действия с недвижимостью осуществлялись в составе организованной группы, участниками которой являлись Ирина Егорова, Лариса Егорина, Юрий Грехнев, Максим Закутайло, Динара Билялова и Екатерина Сметанова.

Ссылки по теме

Дело Васильевой по 12 эпизодам выделено из основного дела "Оборонсервиса". В ходе следствия у подозреваемой была изъята коллекция картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей.

При этом был наложен арест на 6 объектов недвижимости, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 миллионов рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 миллионов рублей.

В октябре 2012 года стало известно, что по фактам махинаций при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими "Оборонсервису", был возбужден ряд уголовных дел. Своих постов в Минобороны лишились несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Анатолий Сердюков.

Сюжет: Дело "Оборонсервиса"

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать