Бывший замминистра Минсельхоза задержан по делу "Росагролизинга"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве задержаны подозреваемые в хищении 1,1 млрд рублей, выделенных на развитие и поддержку сельского хозяйства в Воронежской области. Среди них - бывший заместитель министра сельского хозяйства. Имя задержанного не называется.

По данным следствия, в 2008-2009 годах государство заключило с ОАО "Росагролизинг" договора на поставку оборудования для рафинированного подсолнечного масла сельхозпредприятиям. Деньги переводились на расчетные счета аффилированных организаций и обналичивались.

Одновременно составлялись фиктивные документы о якобы произведенных поставках.

Ключевую роль в мошеннической съеме занимал бывший замминистра Минсельхоза, сообщает пресс-служба МВД России. Он договаривался о выделении денежных средств, участвовал в подготовке документов по сделкам, а также содействовал сокрытию фактов отсутствия оборудования.

В отношении него и глав двух агропромышленных предприятий Воронежской области заведено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Все трое задержаны, решается вопрос о заключении под стражу.

Как ранее сообщал M24.ru, впервые о хищениях в "Росагролизинге" заговорили в апреле 2012 года. МВД обвинило сотрудников компании в хищении 500 миллионов рублей в период с 2007 по 2009 годы. Затем в уголовном деле стали появляться новые эпизоды. Выяснилось, что чиновники подписывали фиктивные договоры о продаже зерна, а деньги присваивали.