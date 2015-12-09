Форма поиска по сайту

09 декабря 2015, 10:18

Происшествия

Националист Демушкин задержан по подозрению в экстремизме

Дмитрий Демушкин. Фото: ТАСС/Елена Нагорных

Националиста Дмитрия Демушкина задержали в Москве по подозрению в распространении экстремистских публикаций в соцсетях, сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

По версии ведомства, в 2013 году он разместил на своей странице несколько статей экстремистского содержания "с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц". В рамках этого дела у него провели обыск.

В СКР отметили, что был лидером запрещенных на территории РФ экстремистских сообществ "Славянский Союз (СС)" и "Этнополитическая организация Русские".

следствие экстремизм соцсети Дмитрий Демушкин

