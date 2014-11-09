Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября 2014, 21:41

Происшествия

Второй за сутки ювелирный магазин ограблен в столице

Фото: ТАСС/Лысцева Марина

На западе столицы ограблен ювелирный магазин. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МВД России.

В 18.25 в ювелирный магазин по адресу Можайское шоссе, д. 31, к.1 вошли трое неизвестных в масках и, угрожая предметом, похожим на оружие, разбили витрины. Похитив ювелирные изделия, злоумышленники скрылись.

В настоящее время сотрудники полиции составляют перечень похищенного и пытаются выйти на след грабителей.

Напомним, что это уже второе ограбление за сутки. 8 ноября в 19.51 на юго-востоке столицы был ограблен еще один ювелирный магазин. В результате ограбления охранник магазина получил серьезные травмы. На данный момент задержаны трое подозреваемых. Стоит отметить, что злоумышленники похитили ювелирные изделия на сумму 10 миллионов рублей.

следствие ограбления драгоценности украшения подозреваемые ювелирные магазины

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика