Второй за сутки ювелирный магазин ограблен в столице

Фото: ТАСС/Лысцева Марина

На западе столицы ограблен ювелирный магазин. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МВД России.

В 18.25 в ювелирный магазин по адресу Можайское шоссе, д. 31, к.1 вошли трое неизвестных в масках и, угрожая предметом, похожим на оружие, разбили витрины. Похитив ювелирные изделия, злоумышленники скрылись.

В настоящее время сотрудники полиции составляют перечень похищенного и пытаются выйти на след грабителей.

Напомним, что это уже второе ограбление за сутки. 8 ноября в 19.51 на юго-востоке столицы был ограблен еще один ювелирный магазин. В результате ограбления охранник магазина получил серьезные травмы. На данный момент задержаны трое подозреваемых. Стоит отметить, что злоумышленники похитили ювелирные изделия на сумму 10 миллионов рублей.