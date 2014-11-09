Девушка погибла в парке из-за упавшего на нее дерева

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Катавшаяся на лошади в парке "Сокольники" девушка погибла из-за упавшего на нее дерева. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Днем 7 ноября двое рабочих во время валки деревьев не огородили место проведения работ. В результате одно из деревьев упало на 24-летнюю девушку, катавшуюся на лошади. Всадница от полученных травм погибла на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека").