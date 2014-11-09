Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября 2014, 18:29

Происшествия

Девушка погибла в парке из-за упавшего на нее дерева

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Катавшаяся на лошади в парке "Сокольники" девушка погибла из-за упавшего на нее дерева. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Днем 7 ноября двое рабочих во время валки деревьев не огородили место проведения работ. В результате одно из деревьев упало на 24-летнюю девушку, катавшуюся на лошади. Всадница от полученных травм погибла на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека").

следствие парк Сокольники лошади смерти

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика