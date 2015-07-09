Фигурантам дела "Барвиха-Вилладж" предъявили окончательное обвинение

Следователи столичной полиции предъявили обвинение в окончательной редакции фигурантам дела о "Барвихе-Вилладж", сообщает пресс-служба ГСУ МВД по Москве.

По делу проходят бывший заместитель гендиректора компании "МИЭЛЬ-ЗН" и экс-руководитель отдела продаж. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Еще двое фигурантов, в том числе бывший директор компании по загородной недвижимости Савелий Орбант, находятся в международном розыске.

По версии следствия, компания продала частным лицам коттеджи в поселке "Барвиха" на сумму около 60 миллионов долларов. В дальнейшем выяснилось, что часть домов находится в залоге у банка.

Кроме того, в декабре 2011 года один из клиентов холдинга, купивший дом в поселке "Барвиха-Вилладж", обратился в полицию. Он рассказал, что перечислил дочерней фирме холдинга "МИЭЛЬ-ЗН" 1,3 миллиона долларов за приобретение недвижимости в поселке в 2007 году.

В это же время строительство поселка прокредитовал "Росбанк" на 20 миллионов долларов под залог проданных участков. Покупатель говорил, что ни денег, ни земли пока не видел, и на этом основании попросил возбудить уголовное дело по нескольким статьям.

3 июня 2014 года на рабочем месте тогда еще руководителя отдела продаж провели обыск, а позже его арестовали. В марте 2013 года был объявлен в международный розыск третий фигурант – экс-директор компании по загородной недвижимости.