Изъятые из центра Рерихов картины отправят на экспертизу

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Картины Николая и Святослава Рерихов, изъятые полицией в ходе обысков в центре Рерихов, направили в один из государственных музеев для проведения искусствоведческой экспертизы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственные действия в центре проводились во вторник, 7 марта. Всего правоохранители изъяли 200 экспонатов. Сообщалось, что 57 упаковок с картинами принял на хранение Музей Востока.