Изъятые из центра Рерихов картины отправят на экспертизу

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Картины Николая и Святослава Рерихов, изъятые полицией в ходе обысков в центре Рерихов, направили в один из государственных музеев для проведения искусствоведческой экспертизы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следственные действия в центре проводились во вторник, 7 марта. Всего правоохранители изъяли 200 экспонатов. Сообщалось, что 57 упаковок с картинами принял на хранение Музей Востока.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Преднамеренное банкротство", которое позже было переквалифицировано по статье "Мошенничество".
В прошлом году суд санкционировал арест владельца банка Бориса Булочника. Перед арестом он подарил музею девять картин Рериха, купленных у Нью-Йоркского музея. В настоящее время обвиняемый скрывается за пределами РФ, он объявлен в международный розыск. Также ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Во время обысков следователи изъяли 200 экспонатов, а всего в музее около тысячи произведений. Из центра вывезли картину Николая Рериха, выставка которой вскоре должна была открыться с одобрения Минкультуры.
