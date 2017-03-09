Форма поиска по сайту

09 марта 2017, 19:19

Происшествия

Изъятые из центра Рерихов картины отправят на экспертизу

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Картины Николая и Святослава Рерихов, изъятые полицией в ходе обысков в центре Рерихов, направили в один из государственных музеев для проведения искусствоведческой экспертизы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственные действия в центре проводились во вторник, 7 марта. Всего правоохранители изъяли 200 экспонатов. Сообщалось, что 57 упаковок с картинами принял на хранение Музей Востока.

Обыски в Международном центре Рерихов связаны с делом о банкротстве "Мастер-банка" и проводились в рамках дела о мошенничестве. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, следствие располагает информацией о передаче музею картин Николая и Святослава Рерихов фигурантом уголовного дела о мошенничестве в период с 1990 по 2010 годы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Преднамеренное банкротство", которое позже было переквалифицировано по статье "Мошенничество".

В прошлом году суд санкционировал арест владельца банка Бориса Булочника. Перед арестом он подарил музею девять картин Рериха, купленных у Нью-Йоркского музея. В настоящее время обвиняемый скрывается за пределами РФ, он объявлен в международный розыск. Также ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Во время обысков следователи изъяли 200 экспонатов, а всего в музее около тысячи произведений. Из центра вывезли картину Николая Рериха, выставка которой вскоре должна была открыться с одобрения Минкультуры.

