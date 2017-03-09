Форма поиска по сайту

09 марта 2017, 14:21

Происшествия

Изъятые из центра Рерихов картины передали на хранение в Музей Востока

Фото: m24.ru/Никита Симонов

Музей Востока принял на хранение 57 упаковок с картинами, изъятыми при обыске 7 марта в Международном центре Рерихов, сообщает ТАСС. Дальнейшая судьба картин пока неизвестна.

Точное их количество не сообщается, известно лишь, что там 57 упаковок, распаковывать которые нельзя, так как они опечатаны Следственным комитетом.

Музей Востока выступает в качестве склада. Сами же предметы искусства являются вещдоками.

Обыски в Международном центре Рерихов связаны с делом о банкротстве "Мастер-банка" и проводились в рамках дела о мошенничестве. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, следствие располагает информацией о передаче музею картин Николая и Святослава Рерихов фигурантом уголовного дела о мошенничестве в период с 1990 по 2010 годы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Преднамеренное банкротство", которое позже было переквалифицировано по статье "Мошенничество".

В прошлом году суд санкционировал арест владельца банка Бориса Булочника. Перед арестом он подарил музею девять картин Рериха, купленных у Нью-Йоркского музея. В настоящее время обвиняемый скрывается за пределами РФ, он объявлен в международный розыск. Также ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Во время обысков следователи изъяли 200 экспонатов, а всего в музее около тысячи произведений. Из центра вывезли картину Николая Рериха, выставка которой вскоре должна была открыться с одобрения Минкультуры.

