Изъятые из центра Рерихов картины передали на хранение в Музей Востока

Фото: m24.ru/Никита Симонов
Музей Востока принял на хранение 57 упаковок с картинами, изъятыми при обыске 7 марта в Международном центре Рерихов, сообщает ТАСС. Дальнейшая судьба картин пока неизвестна.
Точное их количество не сообщается, известно лишь, что там 57 упаковок, распаковывать которые нельзя, так как они опечатаны Следственным комитетом.
Музей Востока выступает в качестве склада. Сами же предметы искусства являются вещдоками.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Преднамеренное банкротство", которое позже было переквалифицировано по статье "Мошенничество".
В прошлом году суд санкционировал арест владельца банка Бориса Булочника. Перед арестом он подарил музею девять картин Рериха, купленных у Нью-Йоркского музея. В настоящее время обвиняемый скрывается за пределами РФ, он объявлен в международный розыск. Также ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Во время обысков следователи изъяли 200 экспонатов, а всего в музее около тысячи произведений. Из центра вывезли картину Николая Рериха, выставка которой вскоре должна была открыться с одобрения Минкультуры.