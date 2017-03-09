Изъятые из центра Рерихов картины передали на хранение в Музей Востока

Фото: m24.ru/Никита Симонов

Музей Востока принял на хранение 57 упаковок с картинами, изъятыми при обыске 7 марта в Международном центре Рерихов, сообщает ТАСС. Дальнейшая судьба картин пока неизвестна.

Точное их количество не сообщается, известно лишь, что там 57 упаковок, распаковывать которые нельзя, так как они опечатаны Следственным комитетом.

Музей Востока выступает в качестве склада. Сами же предметы искусства являются вещдоками.