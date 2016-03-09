Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта 2016, 14:28

Происшествия

Житель Южного Бутово ложно обвинил себя в изготовлении взрывчатки

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Задержанный по подозрению в организации домашней лаборатории по изготовлению взрывчатки в Южном Бутово оказался телефонным террористом, сообщает пресс-служба районного отдела МВД. Найденные в квартире реактивы признаны не взрывчатыми.

Ранее в ряде СМИ прошла информация о задержании организатора лаборатории по изготовлению самодельных взрывчатых веществ в одной из квартир по улице Адмирала Лазарева. Сообщалось, что анонимный сигнал об этом поступил на телефон отдела МВД по району Южное Бутово в конце прошлой недели.

В минувшее воскресенье в указанной квартире был задержан 27-летний мужчина без определенного места жительства и работы, ранее судимый за применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти. В квартире были обнаружены и изъяты химические реактивы, корпусы взрывных устройств, лабораторная посуда и инструменты.

В ходе экспертиз было установлено, что найденные реактивы не представляют опасности. Кроме того, полицейскими было установлено, что с сообщением о лаборатории позвонил в полицию сам задержанный.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 207 – "Угроза взрыва".

Ссылки по теме


следствие задержание ложный донос

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика