08 октября 2015, 20:39

Происшествия

В Подмосковье спор между пассажиром и водителем автобуса закончился дракой

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Спор между пассажиром и водителем автобуса в Клинском районе Подмосковья закончился дракой, сообщает сайт "Комсомольской правды". Причиной конфликта стала остановка, которую дорожные рабочие перенесли в другое место.

Пассажир хотел сойти на старом месте, но водитель останавливаться не стал. Тогда мужчина проник в кабину водителя и на повышенных тонах начал общаться с водителем. Конфликт перерос в рукоприкладство.

Закончился инцидент тем, что пассажир кинул в водителя пивную банку и ретировался. У водителя были зафиксированы ушибы лица, головы и левого бедра. Он уже написал заявление в полицию.

По записи камеры видеонаблюдения участковый опознал второго участника конфликта – им оказался ранее судимый за кражу, угон и грабеж местный житель. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы за нанесение побоев.

В свое оправдание пассажир заявил, что вступился за пожилую женщину, которая хотела выйти раньше.

