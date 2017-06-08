Следователи нашли похищенного в 2016 году ребенка в Белоруссии

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следователи и полицейские нашли ребенка, который пропал почти год назад на севере столицы, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Пятилетний мальчик обнаружен на территории Белоруссии. Правоохранители решают вопрос о возвращении ребенка домой.

Мальчика, проживавшего с бабушкой и дедушкой, похитили в Москве в июле 2016 года. Его выкрали из квартиры члены религиозного сообщества. Ранее сообщалось, что к инциденту могут быть причастны члены секты "Каула-Дхарма", в которой практикуется сексуальное насилие.

Следователи установили участников похищения, они также совершали другие преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних. Трое человек задержаны на территориях иностранных государств и проходят процедуру экстрадиции.

По одной из ранее сообщавшихся версий, ребенка могла вывезти его 26-летняя мама, которая тоже исчезла.