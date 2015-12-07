СКР завел дело из-за подделки подписей Аршавина на кредитных договорах

Андрей Аршавин. Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Следственный комитет завел дело по факту подделки подписей футболиста Андрея Аршавина на договорах поручительства по кредитам, сообщает ТАСС.

Банк, выдавший займ, считает, что спортсмен выступил поручителем по одному из кредитов своего делового партнера Петра Тиньгаева. Тот не смог расплатиться с долгами, и на Аршавина подали в суд с требованием взыскать долг.

Футболист же отрицал факт подписания договора и предоставил суду образцы своей подписи для сравнения. Результаты экспертизы показали, что автографы выполнены другим человеком.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное получение кредита".