Утверждено обвинительное заключение по делу об афере в "Банке Москвы"

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников "Банка Москвы" Аллы Авериной и Константина Сальникова, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, с 2008 по 2010 год Аверина и Сальников в составе организованной группы, созданной и возглавляемой президентом банка Андреем Бородиным и его заместителем Дмитрием Акулининым, украли денежные средства банка. Общая сумма похищенного составила 1,86 миллиарда рублей.

"Преступление осуществлялось соучастниками путем незаконного получения и использования рублевой разницы, полученной в результате конверсионных операций (сделок купли-продажи валюты встречной направленности), произведенных в нарушение федерального законодательства, нормативных актов "Банка Москвы".

Средства аккумулировались на счетах подконтрольных аффилированных руководству банка организаций, а также иных лиц", – отмечается в сообщении прокуратуры.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Авериной и Сальникова направлено в Мещанский районный суд Москвы.

Ранее сообщалось, что в деле о хищении средств "Банка Москвы" сумма ущерба увеличилась с 13 до 62 миллиардов рублей. Новый размер материальных претензий прописан в решении Мосгорсуда, который рассмотрел апелляционную жалобу представителей компании "Беном-М".

Во время выяснения обстоятельств дела ее счет был арестован, потом эти действия адвокаты потребовали отменить. По версии следствия, владельцем фирмы является экс-президент "Банка Москвы" Андрей Бородин. Также он один из главных фигурантов дела о хищении средств из банка. Бородин злоупотреблял своим должностными обязанностями, выдавая кредиты подставным клиентам. Сейчас он скрывается в Лондоне.