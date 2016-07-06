11 россиян арестованы по делу о терактах в Турции

11 россиян проходят по делу о теракте в Турции

Прокуратура Стамбула обвинила в причастности к взрывам в аэропорту 11 россиян, они арестованы, сообщает телеканал "Москва 24".

Всего в деле о теракте фигурируют 30 человек, обвинения выдвинуты 17 из них, причем остальные – граждане Турции, отмечает "Российская газета". Среди подозреваемых есть уроженцы Киргизии и Таджикистана.

Вечером 28 июня в аэропорту Стамбула произошел теракт – взрывы прогремели на входе, выходе и на парковке в международном терминале аэропорта. По последним данным, погибли 50 человек, свыше 100 получили ранения. Среди пострадавших числится как минимум один россиянин.

Полиция подозревает, что за атакой стоит террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ и ряде других стран). Утром следующего дня работа аэропорта была возобновлена.