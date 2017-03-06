СМИ сообщили об аресте в Турции россиянки, связанной с убийцей посла Карлова

Фото: AP/Burhan Ozbilici

Гражданку РФ арестовали в Анкаре по подозрению в причастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщила в понедельник газета Hurriyet.

Женщину зовут Екатерина, ей 33 года. По мнению следствия, она поддерживала телефонные контакты с убийцей, а также общалась с ним через WhatsApp. Кроме того, она якобы причастна к организации интимных услуг в отелях в Анкаре.