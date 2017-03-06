Форма поиска по сайту

06 марта 2017, 10:28

Происшествия

СМИ сообщили об аресте в Турции россиянки, связанной с убийцей посла Карлова

Фото: AP/Burhan Ozbilici

Гражданку РФ арестовали в Анкаре по подозрению в причастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщила в понедельник газета Hurriyet.

Женщину зовут Екатерина, ей 33 года. По мнению следствия, она поддерживала телефонные контакты с убийцей, а также общалась с ним через WhatsApp. Кроме того, она якобы причастна к организации интимных услуг в отелях в Анкаре.

Нападение на посла России в Турции Андрея Карлова было совершено в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии российской фотовыставки "Россия глазами турок". Вооруженный мужчина выстрелил в спину Карлова, когда тот заканчивал речь. От полученных ран дипломат скончался.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва квалифицирует случившееся как террористический акт. Совет Безопасности ООН также признал терактом убийство в Анкаре российского посла.

Улицу, на которой находится российское посольство в Анкаре, назвали именем дипломата. Также указом президента ему было присвоено Героя Российской Федерации (посмертно).

Сюжет: Убийство российского посла в Турции
следствие жизнь в мире

Главное

