СМИ сообщили об аресте в Турции россиянки, связанной с убийцей посла Карлова

Фото: AP/Burhan Ozbilici
Гражданку РФ арестовали в Анкаре по подозрению в причастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщила в понедельник газета Hurriyet.
Женщину зовут Екатерина, ей 33 года. По мнению следствия, она поддерживала телефонные контакты с убийцей, а также общалась с ним через WhatsApp. Кроме того, она якобы причастна к организации интимных услуг в отелях в Анкаре.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва квалифицирует случившееся как террористический акт. Совет Безопасности ООН также признал терактом убийство в Анкаре российского посла.
Улицу, на которой находится российское посольство в Анкаре, назвали именем дипломата. Также указом президента ему было присвоено Героя Российской Федерации (посмертно).