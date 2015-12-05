Автомобиль стоимостью 4 млн рублей угнали с парковки у торгового центра

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Неизвестный угнал внедорожник стоимостью 4 миллиона рублей, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления МВД. Инцидент произошел в ТиНАО.

По данным ведомства, в полицию обратился 50-летний мужчина, который заявил о краже автомобиля с парковки торгового центра в поселении Московский. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный с парковки указанного центра совершил кражу внедорожника Range Rover Evoque и скрылся", – сказали в пресс-службе.

Полиция разыскивает подозреваемых и автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Материальный ущерб составил около 4 миллионов рублей, добавили в столичном главке полиции.

На днях, на северо-западе Москвы сотрудники ДПС задержали подозреваемого в угоне автомобиля.

В дежурную часть с сообщением о краже автомобиля обратился потерпевший. По его словам, автомобиль марки "Хонда" похитили в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Машина была припаркована у дома по месту жительства хозяина на Ландышевой улице на неохраняемой стоянке.

Материальный ущерб составил 1 миллион рублей.