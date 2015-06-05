СК проверяет информацию о попытке вербовки Варвары Карауловой в ИГИЛ

Фото: facebook.com/pkaraulov

Московские следователи проверяют информацию о попытке вербовки студентки МГУ Варвары Карауловой, задержанной на турецко-сирийской границе, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки на предмет наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного статьей "Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества".

Ранее МВД России заявляло, что студентку МГУ Варвару Караулову могут привлечь к уголовной ответственности. Дело могут возбудить по статье "Покушение на участие в незаконном вооруженном формировании".

Напомним, пропавшую девушку задержали на границе с Сирией. Ее поймали в турецком городе Килис. Сейчас Караулова находится в Национальном миграционном агентстве Турции.

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Студентка второго курса философского факультета МГУ пропала 27 мая, после того, как выехала в университет, но не явилась на занятия. Позднее стало известно, что девушка находится в Турции. Ее объявили в международный розыск по линии Интерпола.

По словам подруг Варвары, незадолго до исчезновения она сменила свое имя в мобильном мессенджере на написанное арабской вязью мусульманское имя Амина.

По сообщениям некоторых СМИ, в сентябре прошлого года девушка увлеклась арабской культурой и начала факультативно изучать арабский язык в университете, а также ходила на занятия в хиджабе.