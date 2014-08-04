Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Следствие

04 августа 2014, 15:15

Москвичка погибла, принимая ванну с планшетом

следствие планшеты смерти удар током

17-летняя жительница Москвы погибла днем 4 августа в собственной ванной, передает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

"Интерфакс" уточняет, что потерпевшая принимала ванну с планшетным компьютером, который был включен в розетку. Планшет упал в воду и девушку ударило током.

На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что похожий случай произошел в феврале 2014 года в Тюменской области. Там подросток уронил в наполненную водой ванну iPad, подключенный к сети.

Также зимой 2014 года, но уже в Иркутской области, произошли два аналогичных инцидента – там с разницей в несколько дней один мужчина уронил в ванну ноутбук, а второй – мобильный телефон. Оба устройства были включены в сеть.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать