Москвичка погибла, принимая ванну с планшетом

17-летняя жительница Москвы погибла днем 4 августа в собственной ванной, передает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

"Интерфакс" уточняет, что потерпевшая принимала ванну с планшетным компьютером, который был включен в розетку. Планшет упал в воду и девушку ударило током.

На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что похожий случай произошел в феврале 2014 года в Тюменской области. Там подросток уронил в наполненную водой ванну iPad, подключенный к сети.

Также зимой 2014 года, но уже в Иркутской области, произошли два аналогичных инцидента – там с разницей в несколько дней один мужчина уронил в ванну ноутбук, а второй – мобильный телефон. Оба устройства были включены в сеть.