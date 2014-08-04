Подмосковного депутата подозревают в растрате 52 миллионов рублей

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Депутата из подмосковного Красноармейска заподозрили в растрате 52 миллионов рублей, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Согласно материалам следствия, в 2011-2012 годах учредители управляющей компании "Максимум сервис" подыскивали фирмы-"однодневки", а гендиректор, избранная депутатом Совета депутатов Красноармейска, перечисляла на счета этих компаний деньги жителей города.

При этом средства, собранные с проживающих в городе, предназначались для расчета с ресурсоснабжающей организацией, но их выводили с баланса управляющей компании по фиктивным договорам подряда в сфере ЖКХ.

В настоящее время сотрудники СК собирают доказательства причастности депутата, также запланировано несколько допросов и бухгалтерская экспертиза.