Высокопоставленного сотрудника таможни будут судить за вымогательство

Фото: ИТАР-ТАСС

Передано в суд дело помощника начальника Домодедовской таможни Евгения Лемешева, который пытался взимать "дань" с коммерсантов за поступающие грузы, сообщает во вторник пресс-служба Следственного комитета России.

Дело против Лемешева возбуждено по статье УК "Покушение на мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения".

По версии следствия, обвиняемый получил по базам данных таможни сведения о грузах, проходящих через Домодедовскую таможню, в адрес двух фирм, которые представлял его знакомый. Выдавая себя за доверенное лицо начальника таможни, Лемешев потребовал регулярно передавать ему по одному доллару за каждый килограмм оформляемого груза.



Кроме того, таможенник потребовал от бизнесмена уплатить ему "взнос" в размере 20 тысяч долларов за "покровительство". "В случае отказа он угрожал проблемами со стороны должностных лиц Домодедовской таможни", - отмечается в документе.

Представитель фирм обратился в ФСБ, и 27 февраля Лемешева задержали с поличным - в момент получения 20 тысяч долларов.