СК начал проверку после смерти клоуна Олега Попова в Ростове

Ростовские следователи начали проверку по факту смерти клоуна Олега Попова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Об обстоятельствах смерти артиста Следственный комитет сообщит позже. Олег Попов умер в ночь на четверг в Ростове-на-Дону, где находился на гастролях. Народный артист СССР скончался на 87-м году жизни.

Олег Попов

родился в 1930 году. В цирке он начал работать в 1950-е годы в Саратове, а затем стал клоуном под руководством Михаила Румянцева (артиста цирка, трудившегося под псевдонимом "Карандаш").

Зрителям Олег Попов запомнился рыжим париком, благодаря которому его называли "Солнечным клоуном". В 1980-е он работал в цирке возле метро "Университет" в Москве.

В 1991 году Попов переехал в Германию, где продолжил карьеру в одном из местных цирков.

Олег Попов 29 октября представил на манеже Ростовского цирка новое шоу "Пусть всегда будет солнце!". Он исполнил и новые, и ставшие классикой репризы.

