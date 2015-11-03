Глава СК дал указания в два дня завершить работу на месте крушения А321

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин дал указания в ближайшие два дня завершить работу на месте крушения самолета А321 в Египте, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ Владимира Маркина.

Соответствующее заявление глава СК сделал по итогам заседания штаба по расследованию причин катастрофы Airbus A321, которое прошло в Каире.

Александр Бастрыкин заслушал отчеты о проделанной работе и дал указания следователям и криминалистам завершить работу на месте крушения самолета в ближайшие два дня.

"В настоящий момент идет расшифровка бортовых самописцев - так называемых "черных ящиков", - сообщил представитель Владимир Маркин.

Работа по анализу полученной информации будут продолжена.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

Россия и Египет совместно выясняют причины авиакатастрофы на Синаем

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".