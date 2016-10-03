Экс-замначальника следственной части УВД по ЮВАО обвинили в получении взятки

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Бывшего замначальника следственной части УВД по ЮАО Павла Зимина обвиняют в получении взятки, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Уголовное дело против экс-полицейского 3 октября передал в суд заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь.

По версии следствия, в 2013–2014 годах бывший замначальника следственной части за активизацию расследования одного из дел о мошенничестве получил взятку – оплату ремонта в его квартире. Размер незаконного поощрения составил более 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, в тот же период времени Зимин потребовал от гражданина передать ему 50 тысяч долларов США за помощь в снятии ареста с недвижимости. Однако, денежные средства экс-полицейский не получил.

Уголовное дело против Зимина рассмотрит Зюзинский районный суд.