03 октября 2014, 15:16

Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в срыве концерта Макаревича

Фото: ТАСС/ Ростислав Кошелев

Столичные полицейские задержали подозреваемого в срыве концерта Андрея Макаревича, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Задержанный - 26-летний активист партии "Другая Россия" Олег Миронов. Молодой человек был задержан в подвале дома на Ленинградском проспекте. Ранее Миронов состоял в запрещенной судом партии "НБП".

Напомним, что вечером 25 сентября в Московском международном Доме музыки (ММДМ) проходил концерт Андрея Макаревича с джазовой программой. Однако выступление артиста было прервано выкриками оскорблений из зала, после чего неизвестные распылили в помещении перцовый газ.

Из-за хулиганских действий концерт был остановлен, а зрителям пришлось покинуть помещение Дома музыки. После того, как зал проветрили, концерт был продолжен.

Чуть позже столичная полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

следствие Андрей Макаревич подозреваемые задержанные

