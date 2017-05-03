Против главы УСБ СК Максименко завели новое уголовное дело о взятке

Фото: ТАСС/
Новое уголовное дело возбудили против руководителя управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаила Максименко, следователи подозревают его в получении взятки в миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом расследования.
Предполагается, что Максименко получил деньги в долларах от Бадри Шенгелия. По словам одного из собеседников агентства, за эти средства он должен был возбудить уголовное дело по факту кражи элитных часов Hublot.
Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах. По его словам, Шенгелия дал на Максименко показания.
Сведения также подтвердил собеседник из окружения предложившего взятку мужчины. Он добавил, что часы Hublot петербургские правоохранители изъяли при обыске у Шенгелии. Деньги за возбуждение дела были переданы Максименко лично в руки, уточнил источник.
Адвокат Максименко Андрей Гривцов заявил, что его не уведомляли об официальном возбуждении нового уголовного дела. Он отметил, что не исключает новых обвинений, поскольку у следствия слабая позиция по другому делу, фигурантом которого является его клиент – о получении взятки от Шакро Молодого.
Шенгелия заявил, что знаком с Михаилом Максименко, но информацию о возбуждении на него уголовного дела подтвердить отказался.
Помимо "дела о часах", Максименко обвиняют в получении взятки в особо крупном размере за покровительство криминальной группировке Захария Калашова (Шакро Молодого). Вместе с ним на скамье подсудимых находятся первый замглавы ГСУ СК по Москве генерал Денис Никандров и руководитель управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов.
Захария Калашова (Шакро Молодого) задержали по делу о перестрелке в ресторане Elements на улице Рочдельская.
По версии следствия, Шакро поддерживал сторону дизайнера Фатимы Мисиковой, которая требовала от хозяйки заведения Жанны Ким 8 миллионов рублей за свою работу. Последняя, в свою очередь, позвала на помощь бывшего сотрудника полиции Эдуарда Буданцева.
В результате перестрелки получили ранения пять мужчин, двое из них впоследствии скончались.
Сам Шакро Молодой был задержан в подмосковном особняке 11 июля 2016 года по подозрению в вымогательстве. Также он стал фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества.
Следствие полагает, что Никандрова, Максименко и Ламонов получили миллион долларов за избавление авторитета от уголовного преследования.