Против главы УСБ СК Максименко завели новое уголовное дело о взятке

Фото: ТАСС/

Новое уголовное дело возбудили против руководителя управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаила Максименко, следователи подозревают его в получении взятки в миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом расследования.

Предполагается, что Максименко получил деньги в долларах от Бадри Шенгелия. По словам одного из собеседников агентства, за эти средства он должен был возбудить уголовное дело по факту кражи элитных часов Hublot.

Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах. По его словам, Шенгелия дал на Максименко показания.

Сведения также подтвердил собеседник из окружения предложившего взятку мужчины. Он добавил, что часы Hublot петербургские правоохранители изъяли при обыске у Шенгелии. Деньги за возбуждение дела были переданы Максименко лично в руки, уточнил источник.

Адвокат Максименко Андрей Гривцов заявил, что его не уведомляли об официальном возбуждении нового уголовного дела. Он отметил, что не исключает новых обвинений, поскольку у следствия слабая позиция по другому делу, фигурантом которого является его клиент – о получении взятки от Шакро Молодого.

Шенгелия заявил, что знаком с Михаилом Максименко, но информацию о возбуждении на него уголовного дела подтвердить отказался.