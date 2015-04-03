Форма поиска по сайту

03 апреля 2015, 23:28

Происшествия

На севере Москвы изъяли более 770 тысяч бутылок нелегального алкоголя

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Оперативники обнаружили в доме по 2-му Хорошевскому проезду склад, в котором незаконно хранилась и реализовывалась алкогольная продукция, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

На складе было обнаружено свыше 774 тысяч бутылок различных наименований и объемов.

Установлено, что генеральный директор компании, специализирующейся на оптовых поставках алкоголя, осуществлял хранение и реализацию алкоголя, не имея специальной лицензии.

В результате незаконной деятельности подозреваемый получил доход на сумму свыше 6 миллионов рублей.

Против гендиректора компании возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". С него взята подписка о невыезде.

