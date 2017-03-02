Школьники устроили фотосессию в рясах в екатеринбургском храме

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Полиция проводит проверку после инцидента в екатеринбургском Храме-на-Крови. Подростки оделись в рясы, заменили алтарный крест на гаечный ключ и начали делать селфи, передает РИА Новости.

По словам руководителя пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, два ученика десятого класса проникли в храм и переоделись в рясы, найденные в одном из помещений. После этого они заменили на алтаре крест на гаечный ключ и устроили фотосессию у места расстрела императора Николая Второго и его семьи. Учеников доставили в полицию.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ведут проверку, по итогам которой будут приняты процессуальные решения. Горелых отметил, что из храма ничего не было похищено.