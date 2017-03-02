Форма поиска по сайту

02 марта 2017, 17:59

Происшествия

Школьники устроили фотосессию в рясах в екатеринбургском храме

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Полиция проводит проверку после инцидента в екатеринбургском Храме-на-Крови. Подростки оделись в рясы, заменили алтарный крест на гаечный ключ и начали делать селфи, передает РИА Новости.

По словам руководителя пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, два ученика десятого класса проникли в храм и переоделись в рясы, найденные в одном из помещений. После этого они заменили на алтаре крест на гаечный ключ и устроили фотосессию у места расстрела императора Николая Второго и его семьи. Учеников доставили в полицию.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ведут проверку, по итогам которой будут приняты процессуальные решения. Горелых отметил, что из храма ничего не было похищено.

В августе 2016 года блогер Руслан Соколовский снял видео того, как он ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. Сейчас Соколовского обвиняют в возбуждении ненависти, унижении человеческого достоинства, а также оскорблении чувств верующих.

До 28 октября блогер находился под домашним арестом, однако потом ему изменили меру пресечения на содержание под стражей до 23 января 2017 года. Это было связано с тем, что Соколовский нарушил условия домашнего ареста – к нему приходили посетители.

В поддержку обвиняемого выступила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Однако 18 января срок ареста продлили до 22 февраля. Позднее ему назначили домашний арест до 1 марта.

