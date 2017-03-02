Форма поиска по сайту

02 марта 2017, 17:30

Происшествия

Арест экс-замглавы антикоррупционного главка МВД Захарченко продлили до июня

Дмитрий Захарченко. Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Басманный райсуд продлил до 8 июня срок ареста бывшего замначальника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, передает Агентство "Москва".

По мнению следователя, оснований для изменения меры пресечения нет, а, кроме того, в отношении фигуранта возбуждено еще одно уголовное дело и есть еще два эпизода взятки.

Захарченко не согласился с обвинениями. "Нет никаких следственных действий, нет ни денег, ни взятки. Мне неприятно, что следствие пошло не по тому пути и в отношении меня еще возбудили два эпизода о взятке. Я невиновен, допросите меня по тем эпизодам, которые мне вменяют, я готов давать полные объяснения по любым вопросам", – сказал он.

Защита обвиняемого просила изменить меру пресечения на домашний арест. По мнению адвокатов, все доводы о продлении ареста являются ошибочными и следствие не смогло получить достаточно доказательств.

Полковник был задержан 8 сентября по делу о злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию, а на следующий день в отношении него возбудили дело о получении взятки в семь миллионов рублей от неустановленного лица.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Сюжет: Дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко
следствие арест продление ареста Дмитрий Захарченко

