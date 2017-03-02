Арест экс-замглавы антикоррупционного главка МВД Захарченко продлили до июня

Дмитрий Захарченко. Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Басманный райсуд продлил до 8 июня срок ареста бывшего замначальника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, передает Агентство "Москва".
По мнению следователя, оснований для изменения меры пресечения нет, а, кроме того, в отношении фигуранта возбуждено еще одно уголовное дело и есть еще два эпизода взятки.
Захарченко не согласился с обвинениями. "Нет никаких следственных действий, нет ни денег, ни взятки. Мне неприятно, что следствие пошло не по тому пути и в отношении меня еще возбудили два эпизода о взятке. Я невиновен, допросите меня по тем эпизодам, которые мне вменяют, я готов давать полные объяснения по любым вопросам", – сказал он.
Защита обвиняемого просила изменить меру пресечения на домашний арест. По мнению адвокатов, все доводы о продлении ареста являются ошибочными и следствие не смогло получить достаточно доказательств.
При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.