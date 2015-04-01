Суд отменил решение об аресте двух обвиняемых в убийстве Немцова

Решение об аресте двоих подозреваемых в убийстве Немцова пересмотрят

Мосгорсуд отменил решение об аресте двух подозреваемых по делу об убийстве Бориса Немцова. Это связано с тем, что следствию не удалось собрать достаточного количества доказательств их причастности к убийству политика, сообщает Агентство "Москва".

Тем не менее, Хамзат Бахаев и Шадид Губашев пока остаются под стражей. До 8 апреля следствие должно предоставить неопровержимые улики, свидетельствующие о причастности Бахаева и Губашева к убийству Немцова.

Стоит отметить, что причастность Бахаева к преступлению подтверждена показаниями главного фигуранта дела Заура Дадаева.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными. 3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Убийство вызвало большой общественный резонанс, к расследованию подключились лучшие криминалисты Следственного комитета России. Отрабатываются различные версии случившегося, одной из которых является убийство на почве религиозной или другой ненависти.

Обвиняемыми по делу проходя пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Зауд Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой. Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".