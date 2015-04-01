Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля 2015, 13:13

Происшествия

Главный подозреваемый в убийстве Немцова признал вину

Заур Дадаев. Фото: ТАСС/

Один из фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев признал вину и дал показания на соучастников, сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, Дадаев начал сотрудничать со следствием, что может уменьшить для него возможное наказание.

Добавим, что Мосгорсуд в ходе рассмотрения жалобы на арест предполагаемых участников убийства отменил меру пресечения для Хамзата Бахаева и Шадида Губашева, причем причастность первого к преступлению подтверждена показаниями Дадаева.

Ссылки по теме


Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными. 3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Убийство вызвало большой общественный резонанс, к расследованию подключились лучшие криминалисты Следственного комитета России. Отрабатываются различные версии случившегося, одной из которых является убийство на почве религиозной или другой ненависти.

Обвиняемыми по делу проходя пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Зауд Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой. Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Сюжет: Убийство Бориса Немцова
следствие Борис Немцов показания Заур Дадаев

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика