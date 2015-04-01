Главный подозреваемый в убийстве Немцова признал вину

Заур Дадаев. Фото: ТАСС/
Один из фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев признал вину и дал показания на соучастников, сообщает Агентство "Москва".
Кроме того, Дадаев начал сотрудничать со следствием, что может уменьшить для него возможное наказание.
Добавим, что Мосгорсуд в ходе рассмотрения жалобы на арест предполагаемых участников убийства отменил меру пресечения для Хамзата Бахаева и Шадида Губашева, причем причастность первого к преступлению подтверждена показаниями Дадаева.
Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными. 3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Убийство вызвало большой общественный резонанс, к расследованию подключились лучшие криминалисты Следственного комитета России. Отрабатываются различные версии случившегося, одной из которых является убийство на почве религиозной или другой ненависти.
Обвиняемыми по делу проходя пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Зауд Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой. Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".