На Новодевичьем кладбище открыт памятник Вячеславу Тихонову

Вячеслав Тихонов. Фото: ИТАР-ТАСС

Памятник народному артисту СССР Вячеславу Тихонову открыт на Новодевичьем кладбище.

Надгробный бронзовый монумент выполнен скульптором Алексеем Благовестновым и архитектором Сергеем Соболевым. Фигура актера изображена в полный рост и расположена перед рельефом на евангельский сюжет "Поклонение волхвов". В центре рельефа находится Богоматерь с Младенцем.

"Тихонов - это уже давно не просто актер - это символ нашей страны. Образы, которые он создал, есть образы-символы Советского Союза и России. Памятник Тихонову - маленькое материальное подтверждение бессмертия любимого актера ", – передает "Интерфакс" слова министра культуры России Владимира Мединского, который открыл памятник.

Вячеслав Тихонов родился 8 февраля 1928 года в городе Павловский Посад. В 1945 году он попытался поступить во ВГИК. Сначала его не приняли, но уже после завершения вступительных экзаменов профессор ВГИКа Борис Бибиков зачислил Тихонова к себе на курс. В годы учебы состоялся его актерский дебют в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия".

В 1957 году Тихонов становится актером ЦКДЮФ имени М. Горького. В этом же году на киноэкраны вышел фильм Станислава Ростоцкого "Дело было в Пенькове". Эта роль принесла актеру зрительское признание.

После этой роли ему был предложен ряд значительных ролей в фильмах "Майские звезды", "На семи ветрах", "Жажда", "Мичман Панин", "Две жизни" и "Оптимистическая трагедия".

Позже последовали роли в эпопее Сергея Бондарчука "Война и мир" и в фильме Ростоцкого "Доживем до понедельника".

В телесериале Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" Тихонов сыграл самую известную свою роль — разведчика Исаева-Штирлица.

Последней киноролью Тихонова стала роль Бога в фильме Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви".

Вячеслав Тихонов скончался от инфаркта 4 декабря 2009 года в Москве.