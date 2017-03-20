HBO выкупил у жителя Уфы 16 микро-скульптур с героями "Игры престолов"

Фото: instagram.com/salavat.fidai

Уфимский мастер Салават Фидаи создал серию микроскульптур на кончиках графитных карандашей, посвященных сериалу "Игра престолов". 30 уникальных работ будут представлены на выставке в галерее K+ Curatorial Space в Сингапуре, сообщает ТАСС.

В серию вошли изображения, связанные с персонажами сериала, – представители дома Старков, дома Таргариенов, дома Баратеонов, – а также десница короля, белые ходоки, драконы и два меча. 16 из фигурок были выкуплены телеканалом HBO, остальные 14 будут проданы коллекционерам. Цена таких микроскульптур начинается от тысячи долларов. Выставка продлится с 22 апреля по 4 июня будет приурочена к выходу нового сезона сериала – его премьера намечена на 16 июля 2017 года.

Фото: instagram.com/salavat.fidai

По словам Салавата Фидаи, на создание каждой работы у него уходит от нескольких часов до 15 дней. Так как графит – материал достаточно хрупкий, и такая скульптура может сломаться, и Фидаи приходилось делать все заново, даже когда работа над изображением была почти закончена. Создание всей серии заняло у Фидаи четыре месяца.

Это не первый опыт Салавата Фидаи как скульптора. Среди его работ есть также изображения политиков, архитектурных памятников и супергероев Росомахи, Бэтмена и Дарта Вейдера. Размер каждого из них составляет примерно 2 миллиметра.

Ранее сообщалось, что финальный сезон сериала "Игра престолов" будет состоять из шести эпизодов, а одну из эпизодически ролей, возможно, исполнит британский певец Эд Ширан.