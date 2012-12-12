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Культура

12 декабря 2012, 18:56

Новая галерея скульптуры открывается в столице 13 декабря

скульптура выставки усадьбы галереи скульпторы

Михаил Дронов. "Грустный король" и "Мальчик на камне". Фото: facebook.com/Galerea9drob1

Новая выставочная площадка "Галерея 9/1" откроется для широкой публики 13 декабря в усадьбе Полежаевых-Зубовых на Таганке.

Галерея разместится на цокольном этаже отреставрированного особняка, там будет выставляться преимущественно скульптура.

"В Москве очень много культурных пространств, но галереи, которая бы была посвящена только скульптуре - нет. Хотя скульптура как тренд очень востребована сейчас во всем мире, да и в России к ней проснулся интерес", - объяснила РИА Новости владелец галереи Мария Соколова.

По ее словам, такая концепция выбрана еще и потому, что территория вокруг особняка позволяет делать выставки уличной скульптуры. А внутреннее пространство особняка с арочными сводами и низкими потолками не очень подходит для демонстрации живописи.

"Мы планируем выставлять современную неактуальную скульптуру ХХ-ХХI века, как известных российских скульпторов, так и новые имена и зарубежных художников", - отметила Мария Соколова.

Первой выставка в галерее носит название "Метаболия (Превращения)". На ней можно будет увидеть скульптуры Леонида Берлина, Михаила Дронова и Дмитрия Тугаринова, созданные с 1980-х по 2000-е годы. Выставка продлится до середины февраля.

Усадьба Полежаевых-Зубовых была построена в XVIII-XIX веке. Ранее этот дом принадлежал купцу и нумизмату Павлу Зубову и его сыну - философу Василию Зубову. Здесь часто принимали художников, артистов, литераторов, ученых и музыкантов.

"В особняке была проведена научная реставрация, восстановлены анфилады, в них отреставрированы перекрытия, а вот паркет, который был в ужасающем состоянии, нам пришлось воссоздать заново, правда, сохранив первоначальный рисунок", - рассказала владелец новой галереи.

Собеседница агентства выразила надежду, что деятельность галереи поможет отечественным скульпторам продавать свои работы и познакомит московскую публику с лучшими образцами их творчества. По ее словам, к весне перед особняком на Таганке откроется уличная выставка.

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